Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı” (ÜNİDES) kapsamında, T.C. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, bilgilendirme toplantısı kapsamında DEÜ öğrencileriyle buluştu.İZMİR (İGFA) - Yabancı Diller Yüksekokulunda düzenlenen söyleşiye; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Genel Sekreter V. Dündar Yener, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda öğrenci katıldı. Geçtiğimiz yıl toplamda 3.400, DEÜ’den ise 11 topluluğun faydalandığı destek projesinin daha da büyümesi için gerçekleşen panelde Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI BİZİM ÜNİVERSİTE HAYATIMIZIN KALBİDİR”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamındaki önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizin hayallerini projelere dönüştürmesi yalnızca kendi geleceklerine değil, ülkemizin geleceğine de yatırımdır. Bu yıl destek bütçesini dört katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Genel Müdür Dr. Enes Efendioğlu ise, “Üniversite toplulukları olmazsa üniversiteler birer yüksek lise olmaktan öteye gidemez. Bizim isteğimiz, öğrencilerin bol bol proje üretmesi ve bu projelere destek vermemiz” ifadelerini kullandı.

“TOPLULUKLAR, ÜNİVERSİTENİN KALBİDİR”

2024–2025 döneminde Türkiye genelinde 5.278 başvuru alan ÜNİDES, 3.400 projeye destek sağladı. Toplamda 226 milyon 600 bin TL bütçe aktarılan program, 855 binin üzerinde öğrenciye ulaştı. Yeni dönem başvuruları 16 Eylül–15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Yerel projelere 75.000 TL, ulusal projelere ise 125.000 TL’ye kadar destek verilecek.

DEÜ’de 14 Bin Öğrenci Topluluklarda Aktif

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, üniversitede yaklaşık 14 bin öğrencinin topluluklarda aktif rol aldığını belirterek, “Topluluklar sadece sosyalleşme değil, hayata hazırlık açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ÜNİDES NEDİR?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES Programı, üniversite kulüplerinin projelerini hayata geçirmelerine destek sağlıyor. 2024-2025 döneminde Türkiye genelinde 81 ilden 5.278 başvuru alınırken, 3.400 proje destek almaya hak kazandı. 4 dönemde toplam 226 milyon 600.000 TL bütçe öğrenci topluluklarına aktarıldı ve desteklenen toplulukların üye sayısı 855.676’ya ulaştı.