Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye doğum yardımı ödemelerinin toplu olarak aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlık, bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatıracak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye doğum yardımı ödemelerinin toplu olarak aktarıldığını açıkladı.

Bir dizi program için Samsun'da bulunan Bakan Göktaş, Valilik'te yaptığı ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın tensipleriyle Aile Yılı ilan edildiğini anımsatan Bakan Göktaş, bu kapsamda pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörlere yönelik çalışmaları olduğunu, ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"ÖDEMELERİ ANNELERİN HESABINA YATIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta vatandaşlara verdiği iki müjdeye değinen Bakan Göktaş, bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonunun 81 ile yaygınlaştırıldığını ve doğum destek sisteminin güncellendiğini aktardı. Doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs'ta toplu olarak hesaplara yatırılacağı müjdesini paylaştığını belirten Bakan Göktaş, "Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler aktarılıyor. Bütün vatandaşlarımızla bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Bu arada doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsatan Bakan Göktaş, ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edecek olan doğum yardımına başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını kaydetti.