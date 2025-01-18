Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla düzenlediği Tohum Topları Atölyesi etkinliği kapsamında 450 Evler Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ndeki çocuklara yönelik meşe tohumları ekim programı düzenledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ndeki çocuklara yönelik “Tohum Topları Atölyesi” düzenledi. Tohumların büyüme yolculuğunu öğrenen çocuklar, tohum toplarını, gelecekte yeşerecek ağaçların başlangıcı olarak tasarladı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, daha önceden hazırladıkları meşe ağaçlarının tohum toplarını İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı arazisinde eğitmenleri eşliğinde toprakla buluşturdu.

Etkinlik sayesinde doğayı daha iyi tanıma fırsatı elde eden çocuklara arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.