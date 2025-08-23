Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Zorova ve Peyas mahallelerinde düzenlediği Açık Hava Film Gösterimleri çocuklardan yoğun ilgi gördü.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Sinebir ile Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir belediyeleri, Açık Hava Film Gösterimleri ile sinema keyfini parklara taşımaya devam ediyor. 1 Ağustos’ta Kayapınar Park Orman’da başlayan açık alandaki film gösterileri, önceki gün ve dün Sur ilçesinin Zorova ve Kayapınar ilçesinin Peyas mahallelerinde devam etti.

Zorova Mahallesi’nde kurulan perdede gösterilen “Komşum Totoro” filmi çocuklardan yoğun ilgi gördü. Peyas Mahallesi Peyas Parkı’nda ise kurulan dev perdede “Şirinler” filmini izleyen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Ekipler tarafından ikram edilen patlamış mısır eşliğinde filmi izleyen çocuklara gerçek sinema ortamı yaşatıldı.