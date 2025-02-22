Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 69 kırsal mahallede kar yağışı nedeniyle kapanan 714 kilometre yolu ulaşıma açtı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, yurttaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat boyunca kar yağışı ve buzlanma riskine karşı mücadele ediyor.

69 mahallenin yolu açıldı

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Silvan, Dicle, Hani, Kulp ve Lice ilçelerine bağlı 80 kırsal mahallede yollar ulaşıma kapandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu 69 mahallede 714 kilometrelik yol ulaşıma açılarak yurttaşların hizmetine sunuldu.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucu Silvan’da 3 mahallede 19, Dicle’de 18 mahallede 161, Hani’de 24 mahallede 174, Kulp’ta 14 mahallede 265, Lice’de 10 mahallede 160 kilometre yol ulaşıma açıldı.