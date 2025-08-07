Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Bulvarı’nın 450 metrelik kısmını asfaltlayarak halkın hizmetine sundu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde yürüttüğü yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Selahaddin Eyyubi Bulvarı’nın Şanlıurfa Bulvarı ile Ahmet Arif Caddesi arasındaki 1,1 kilometrelik kısmında yol düzenleme çalışmalarına 1 Temmuz’da başlayan ekipler, bulvarın Kantar Kavşağı’ndan başlayarak Fırat Bulvarı Kavşağı’na kadar olan 450 metrelik kısımda zemin iyileştirmeleri yaptı, eksik yağmur suyu ızgaraları döşeyerek hatlara bağladı.

1 Asfalt Kazıma Makinesi, 1 Greyder, 2 Arazöz, 2 Toprak Silindiri, 20 Kamyon, 3 Finişer, 2 Lastik Tekerlikli Silindir, 4 Demir Bandajlı Silindir ve 1 Distribütör makinesi ile 20 işçi çalıştığı asfaltlama çalışmalarında; yolun yağmur suyu ızgara altyapısı, alt temel serimi, temel serimi, bitümlü temel tabakasının serimi ve binder tabakasının serimi yapılarak bulvarın 450 metrelik kısmında asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yol işaret ve çizgilerinin de çekildiği yolun 450 metrelik kısmı trafiğe açılarak halkın hizmetine sunuldu.

Asfalt çalışmalarının tamamlandığı kısmın bazalt kaldırım, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları ise ilerleyen günlerde tamamlanıp yurttaşların hizmetine sunulacak.