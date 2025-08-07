Kocaeli'de İzmit Belediyesi “Engelli kızım için bu yolu yeniler misiniz?” diyen bir babanın çağrısını karşılıksız bırakmadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Hasancıklar Mahallesi’nde engelli kızının çamurlu yolda yürümekte zorlandığını dile getiren vatandaşın talebi üzerine yolu tamamen yeniledi.

“KIZIM ÇOK MUTLU OLDU”

İzmit Belediyesi’nin hızlıca çözüme kavuşturduğu çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muharrem Meşe, “Buradan çöp arabası bile zor geçiyordu. Yol hep çamurdu. Engelli kızım için gerçekten çok zor oluyordu. Belediye ekipleri geldi, çok kısa sürede yolu düzenledi. Hizmet üst düzeydeydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi

“ÇAMUR VE TOZDAN KURTULDUK”

Hasancıklar Mahallesi sakinlerinden Celil Ökten, “Belediye ekipleri kısa sürede çalışmaları tamamlayarak kimseyi mağdur etmedi. Çamur ve tozdan kurtulduk. Parke yok olması iyi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

FEN İŞLERİ’NDEN HIZLI ÇALIŞMA

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, mahalle içinde toplam 1200 adet parke taşı ve 600 metre bordür kullanılarak yol düzenlemesi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde mahalle içi ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, bölge halkı da yapılan hizmetten memnuniyet duydu.