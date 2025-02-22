Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıkları kapsamında belediye personelinden oluşan bir Kadın Korosu oluşturdu. 28 Şubat’ta ilk kez sahne alacak kadınlar, Koro ile sesini ve sözünü daha gür duyurmayı hedefliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediye personelinden oluşan bir Kadın Korosu kurdu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının da katkısıyla haftanın belirli günlerinde bir araya gelen kadınlar, müzikal çalışmalarını sürdürüyor. Kadın Korosu ilk kez 28 Şubat’ta Kadın Meclisi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği etkinlikte sahne alacak.

Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda Koronun düzenleyicisi Amine Kutlay, Kadın Korosuna ve çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kadın Meclisi’ni oluşturduklarında Kadın Korosu kurulmasına dair ortak bir karar alındığını anımsatan Kutlay, kadınları bir araya getirerek sosyalleşme araçlarını çoğalttıklarını aynı zamanda Kadın Meclisi’nin kadınlar açısından bir fikir oluşturduğunu kaydetti. Koronun 8 Mart hazırlıkları kapsamında kurulduğunu ancak uzun süreli olmasını dilediklerini ifade eden Kutlay, “Yalnızca 8 Mart’a ithafen değil önümüzdeki süreçlerde de bu koronun devamlılığı olacak, buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz” dedi.