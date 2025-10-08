Dışişleri Bakanlığı, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda İsrail’in müdahalesini “korsanlık eylemi” olarak niteledi. Türk vatandaşları ve milletvekillerinin de bulunduğu aktivistlerin alıkonulduğunu belirten Bakanlık, serbest bırakılmaları için girişimlere başladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden Özgürlük Filosu’na İsrail tarafından yapılan müdahaleyi sert bir dille kınadı.

Bakanlık, müdahaleyi “Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarının bir parçası” ve “uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak tanımladı.

Açıklamada, “Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir. Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir” denildi.

SERBEST BIRAKILMA ÇAĞRISI VE DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

Bakanlık, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin bir an önce serbest bırakılması ve Türkiye’ye getirilmesi için tüm diplomatik girişimlerin başlatıldığını duyurdu. Diğer ülkelerden aktivistlerin durumunun da ilgili devletlerle eş güdüm içinde takip edildiği belirtildi.