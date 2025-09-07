Kocaeli Dilovası Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar’ın oğlu Enes Yaşar ile Tülay Tiryaki, görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi eski başkan yardımcısı Sinan Yaşar'ın oğlu Enes Yaşar, Tülay Tiryaki ile dünyaevine girdi.

Çiftin nikâhını Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıyarken, ilçe halkı ve protokol üyeleri de Yaşar ailesini bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Yoğun katılımın olduğu düğünde uzun süren takı merasiminin ardından davetliler, halaylar ve müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Yaşar ailesi, düğünlerine katılan misafirlere teşekkür ederek, bu mutluluğu paylaşan herkese duydukları memnuniyeti dile getirdi.