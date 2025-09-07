Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı. Filenin Sultanları, Türkiye’yi gururlandıran bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filenin Sultanları’nı yürekten tebrik ediyorum. Dünya 2’ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attılar. Teşekkürler Filenin Sultanları” dedi.

Türkiye, finalde İtalya’ya 3-2 (25-22, 20-25, 25-23, 18-25, 13-15) mağlup olmasına rağmen tarihinde ilk kez finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Turnuvada namağlup ilerleyen Filenin Sultanları, grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı, son 16’da Slovenya’yı, çeyrek finalde ABD’yi ve yarı finalde Japonya’yı yenerek finale ulaşmıştı.