Türkiye’de sporun adresi Digiturk ve TBF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yayın hakları anlaşmasını dört sezon daha uzatmak üzere 19 Eylül'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Etkinliğe Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Digiturk ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarının dört sezon daha Digiturk'te olacağını duyurdu. Toplantıya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri iştirak etti.

Dört yıllık anlaşma kapsamında Digiturk, Süper Lig'deki tüm maçların tek yayıncısı olarak karşılaşmaları ekranlara taşıyacak. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 ve 2028/2029 olmak üzere toplam dört sezon boyunca sadece beIN SPORTS, Digiturk, TOD ve beIN CONNECT platformlarında yayınlanacak.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını Türkiye'deki izleyicilerle buluşturan lider yayıncı beIN SPORTS, Türk basketboluna yepyeni bir enerji getiren zengin ve özel içerikleriyle basketbolun nihai adresi olmaya devam edecek. Buna ek olarak beIN SPORTS, her hafta iki maçı beIN SPORTS HABER kanalı aracılığıyla şifresiz olarak yayınlamayı sürdürecek.

Basketbolun Evi: beIN SPORTS 5

Dört yıllık anlaşmanın bir parçası olarak Digiturk, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm maçların özel yayıncısı olacak. Tıpkı geçtiğimiz üç sezonda olduğu gibi, bu sezon da Digiturk'te basketbolun evi beIN SPORTS 5 olmaya devam edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile iş birliğini daha da güçlendiren Digiturk, kamera açıları, grafikler, analizler ve maç önü/maç sonu programları gibi ileri yayın teknolojilerinden yararlanarak izleyicilere en üst düzey basketbol deneyimini sunacak.