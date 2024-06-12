İstanbul Bağcılar ve Bahçelievler’de bulunan Bayburt Dernek Başkanlarından, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e hayırlı olsun ziyareti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı ve Bağcılar ve Bahçelievler’deki Bayburt İlçe ve Köy Dernek Başkanları, Bağcılarda seçilen Mahalle Muhtarları,31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Partiden Bağcılardan Belediye Başkanı seçilen Abdullah Özdemir’e hayırlı osun ziyareti Gerçekleştirdiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Köy Dernek Başkanları , Bağcılar Belediyesi Fen işleri Müdürü Hemşerimiz Nejdet Akbulut, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ali Yurdunkulu,Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Kırmızı Başkan Özdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Derneklerle Belediyenin çalışmaları hakkında istişare ettiler.

Başkan Abdullah Özdemir Derneklerimizin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek geçen yıl Bayburt Dede Korkut şenliklerinde Bayburt’u ziyaret ettiklerini belirtti. Bu yazın yapılacak Uluslararası Dede korkut şenliklerinde Bayburt’ta olma sözü verdi.

Bayburtluların her daim yanlarında olduğunu ve Belediye Başkanı olarak kendisinin de Bayburt Derneklerinin ihtiyaç duyduğu her yerde Bayburt Derneklerinin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.