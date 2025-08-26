Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına yeni güzergahlar ekledi. Uzakkışla Mahallesi çevresindeki bağlantı yolları yeni yüzüne kavuşarak, Kulaklı ve Büyükyanık mahallelerine ulaşım konforlu hale geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları ile güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım altyapısı oluşturmaya devam ediyor.Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları bir süredir Kaynarca ilçesinde devam ediyor.

YOLBAK ekipleri önceki çalışmaları ile Karaçalı Mahallesi Köy İçi, Konak Edippaşa Mahallesi, Dudu Mahallesi Akmeşe Sokak, Şehit Fahrettin Azak Caddesi, Aziz Duran Caddesi, Dağağzı, Kaynarca-Kertil-Kandıra Yolu, Uğurlu, Şemenler, Müezzinler ve Sabırlı mahalle ve grup yollarında çalışmalarını tamamlamıştı.

Ekiplerin son çalışmaları ise bin 500 metre uzunluğundaki Uzakkışla-Kulaklı bağlantı yolu oldu. 2 bin 500 ton sıcak asfalt ile mahalleler arası ulaşım konforlu hale geldi.

Ekipler bir sonraki durak olan Uzakkışla ve Büyükyanık mahallerini birbirine bağlayan bin 300 metrelik yolu da 2 bin 200 ton sıcak asfalt çalışması ile yeni yüzüne kavuşturdu.