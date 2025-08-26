Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) araç filosuna 19 yeni iş makinesi dahil etti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) bünyesine 19 yeni iş makinesi kazandırarak altyapı hizmetlerini güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in katılımıyla düzenlenen törende araçlar hizmete alındı. Törene önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve TİSKİ çalışanları da katıldı.

Başkan Genç, Trabzon’un içilebilir su kaynakları açısından su stresi yaşadığını belirterek, “Her şeyin ikamesi vardır ama suyun yoktur. Bu nedenle su işine öncelik verdik. TİSKİ’nin kurumsal kabiliyetini güçlendiriyoruz” dedi. Tonya, Vakfıkebir, Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde yeni içme suyu tesislerinin hizmete alındığını hatırlatan Genç, Of, Akçaabat ve Şalpazarı için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni makinelerle birlikte TİSKİ’nin araç filosu 307’ye ulaşırken, altyapı arızalarına ve acil müdahalelere daha hızlı yanıt verilebilecek. TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, araçların toplam değerinin 176 milyon TL olduğunu belirtti. Araçlar arasında kanal kazıyıcılar, ekskavatörler, vidanjörler ve kanal görüntüleme robotu yer alıyor.

Başkan Genç, Trabzon’un geleceğini kurtaracak biyolojik arıtma projelerine de dikkat çekerek, Akçaabat, Ortahisar ve Yomra ilçelerini kapsayan 550 bin nüfuslu alanda kokuyu ve kirliliği önleyecek yatırımların hayata geçirileceğini söyledi. “Bu dönem Allah nasip ederse yetiştireceğiz, hizmete alacağız” diyerek sözlerini tamamladı.