Vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Baksı Müzesi “Toplumsal Farkındalık Ödülü”ne layık görüldü.

Bu yıl 14.’sü düzenlenen ödül töreninde, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen “Farkındalık Ödül Töreni”nde 7 ayrı kategoride 16 ödül sahiplerini buldu.

Toplumsal Farkındalık / Sosyal Sorumluluk Farkındalık Ödülü

AYSU TÜRKOĞLU

BAKSI MÜZESİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI