Vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Baksı Müzesi “Toplumsal Farkındalık Ödülü”ne layık görüldü.
Bu yıl 14.’sü düzenlenen ödül töreninde, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark yaratan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.
Gerçekleştirilen “Farkındalık Ödül Töreni”nde 7 ayrı kategoride 16 ödül sahiplerini buldu.
Toplumsal Farkındalık / Sosyal Sorumluluk Farkındalık Ödülü
AYSU TÜRKOĞLU
BAKSI MÜZESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Editör: Mehmet Demirer