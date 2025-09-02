Kahramanmaraş depreminin üzerinden 31 ay geçmesine rağmen Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da aile sağlığı merkezleri (ASM) konteyner ve prefabriklerde hizmet veriyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, sadece 3 kalıcı ASM inşa edildiğini, buna rağmen hekimlerin “grup düşürülmesi” ile maaş kesintisiyle cezalandırıldığını belirtti.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 31 ay geçmesine rağmen, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki aile sağlığı merkezleri (ASM) hala konteyner ve prefabrik yapılarda hizmet sunuyor.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı’nın Hatay’da 265 aile hekiminin 96 konteyner ASM’de çalıştığını, 56 ASM’nin ise yıkım beklediğini açıkladığını hatırlatarak, tüm deprem bölgesinde sadece 3 kalıcı ASM inşa edildiğini söyledi. Mehlepçi, bu süreçte hekimlerin “grup düşürülmesi” adı altında cari ödeme kesintileriyle karşılaştığını vurguladı.

“HEKİMLER ÖDÜLLENDİRİLMELİ, CEZALANDIRILMAMALI”

Dr. Mehlepçi, “Konteynerlerde, 21 metrekarelik yalıtımsız hücrelerde, yazın sıcakta, kışın soğukta halk sağlığı için özveriyle çalışan hekimlerimiz, elinde olmayan nedenlerle maaş ve ek ödeme kesintisiyle cezalandırılıyor. Sağlık Bakanlığı, ASM’leri inşa etmediği gibi, depremzede hekimleri performans kriterleriyle cezalandırıyor” dedi.

Bakanlığın, depremzede sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozduğunu belirten Mehlepçi, yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılmasıyla devletin tazminat yüküyle karşı karşıya kalacağını, bu parayla Hatay’da ASM’ler inşa edilebileceğini ifade etti.“Öncelik Deprem Bölgesi Olmalı”Mehlepçi, “Sağlık Bakanlığı, bol yataklı şehir hastaneleri yerine depreme dayanıklı, müstakil ASM’ler inşa etmeli. Depremzede halk ve sağlık çalışanları cezalandırılmamalı, ödüllendirilmeli” diyerek, Bakanlığa bu yanlıştan dönme çağrısı yaptı.