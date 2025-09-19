Denizli Büyükşehir Belediyespor’un başarılı paraokçusu Abdullah Yorulmaz, 22–28 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore’nin Gwangju kentinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele edecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyespor’un başarılı paraokçusu Abdullah Yorulmaz, 22–28 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore’nin Gwangju kentinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Abdullah Yorulmaz, Güney Kore’nin Gwangju kentinde düzenlenecek Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek. Milli heyecanı Denizli’ye taşıyan başarılı sporcu, şehrin ve Türkiye’nin gurur kaynağı olacak bir performans sergilemeyi hedefliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yayımladığı mesajında, “Denizlimizi ve ülkemizi böylesine önemli bir organizasyonda temsil edecek olan sporcumuz Abdullah Yorulmaz’ı yürekten kutluyor, kendisine ve Milli Takımımıza Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.