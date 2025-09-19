Sahalarda fırtına gibi esen güzel oyuncu ve futbolcu Nevide Çiçek, hasret kaldığı kalesine kavuştu.ANTALYA (İGFA) - 1207 Antalya Kadın Futbol Takımı’nın yıldız kalecisi Nevide Çiçek, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahada farklı mevkilerde görev yapıyordu. Ancak zorlu süreç nihayet sona erdi ve sakatlığını tamamen atlatarak asıl mevkii olan kaleye geri dönmeye hazır hale geldi.

Nevide, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Artık asıl yerimdeyim” diyerek hem hayranlarını hem de futbol camiasını heyecanlandırdı. Taraftarlar, sahadaki eski yıldız günlerine dönüşünü ve performansını merakla bekliyor.