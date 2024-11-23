Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Bayramyeri Meydanı’nın ardından Gazi Bulvarı’nda da ücretsiz su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı.DENİZLİ (İGFA) - Suyun korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Bayramyeri Meydanı’nın ardından Gazi Bulvarı’nda da ücretsiz su tasarruf aparatı dağıtmaya başladı.

Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su tasarruf aparatlarını Gazi Bulvarı’ndaki Candoğan Parkı önünde kurduğu stantta dağıtan DESKİ, burada vatandaşları su protokolüne de dahil ediyor.

İki dağıtım noktasının yanında vatandaşlar, www.deski.gov.tr’den de su tasarruf aparatı için müracaat edebiliyor. DESKİ, online başvuru yaparak su protokolüne dahil olan vatandaşların adreslerine su tasarruf aparatlarını gönderiyor. Denizlililer ayrıca DESKİ ana hizmet binasından da tasarruf aparatlarını ücretsiz temin edebiliyor.