Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikili eğitim sistemine geçen okullarda farklı saatlerde ders gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için anlamlı bir adım attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikili eğitim nedeniyle farklı saatlerde ders gören öğrencilerin mağdur olmaması için okul saatlerine uygun etüt programları hazırlayarak sabahçıya öğleden sonra, öğlenciye ise sabah etüt desteği sunmaya başlıyor.

Denizli’de artan öğrenci sayısı nedeniyle bazı okullarda ikili eğitim sistemine geçilirken, öğrencilerin boşta kalan zamanlarını verimli değerlendirmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan uygulama kapsamında, sabahçı öğrenciler öğleden sonra, öğlenci öğrenciler ise sabah saatlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde etüt çalışmalarına katılabilecek.

ETÜT, TEKRAR VE SOSYAL DESTEK BİR ARADA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde oluşturulan bu program sayesinde öğrenciler, etüt ve bireysel ders çalışma imkânının yanı sıra konu tekrarı, ödev desteği ve sınav hazırlık programlarından faydalanabiliyor.

Rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de öğrencilere sunularak, akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerinin güçlenmesi amaçlanıyor.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK DEVAM EDİYOR

Etüt desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için kayıtlar devam ediyor. Başvurular https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden yapılabiliyor. Vatandaşlar ayrıca Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Karaman, Kayıhan, Yenişehir, Gökpınar, Anafartalar, Aktepe ve Atalar Sosyal Etkinlik Merkezleri’ni arayarak bilgi alabiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde başlatılan bu çalışma ile birlikte ikili eğitim gören öğrencilerin zaman kaybı yaşamadan eğitimlerini desteklemeyi hedefliyor.