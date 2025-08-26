Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla Delikliçınar Meydanı’nda Kıraç konseri düzenliyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli büyükşehir belediyesi, 30 ağustos zafer bayramı etkinlikleri kapsamında kıraç konseri düzenleyecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleşecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü dolayısıyla dev bir organizasyona imza atıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sevilen sanatçı Kıraç konser verecek. Ünlü sanatçı Kıraç, hayranlarıyla 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü akşamı Delikliçınar Meydanı'nda saat 21.00'de buluşacak. Kıraç’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendireceği konser ile Denizlililer Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşayacak.

“SAHNE SENİN”

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Zafer’in 103. Yıldönümü kutlama etkinliklerini 29 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de “Sahne Senin” etkinliği ile başlatacak. Seçmeler sonucunda 15-55 yaş arası yerel müzisyenler, Delikliçınar Meydanı'nda sahne alma fırsatı bulacak.