Denizli Büyükşehir Belediyesinin büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik başlattığı ücretsiz veteriner danışmanlık hizmeti üreticilerden tam not alıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzman veteriner hekimleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde yetiştiricilere bakım, beslenme ve hijyen konularında eğitimler veriliyor. Üreticiler, özellikle hastalıkların önlenmesi ve doğru beslenme yöntemlerinin anlatıldığı eğitimlerin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ediyor.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Tavas’ta büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerden Feridun Sarıkabak, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirterek, “Büyükşehirin bu hizmeti sayesinde hayvanlarımızın bakımını daha bilinçli yapıyoruz, verdikleri bilgilerden çok memnunum. Anlamadığımız konularla ilgili yardımcı oldular. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ilgili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

KIRSALDA ÜRETİM GÜCÜ ARTIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerden gelen olumlu geri dönüşlerle birlikte projenin kapsamını genişletmeyi planlıyor. Büyükşehir’in veteriner danışmanlık hizmeti, kırsalda sürdürülebilir üretimi destekleyerek hem hayvan refahını hem de üretici gelirini artırıyor.