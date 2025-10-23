Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 185. kuruluş yıl dönümünü kutluyorİSTANBUL (İGFA) - 23 Ekim 1840’ta Posta Nezareti adıyla kurulan ve 185 yıldır Türkiye’nin iletişim altyapısının temel taşlarından biri olan PTT AŞ, posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında sunduğu yenilikçi hizmetlerle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Teknolojik dönüşümün öncüsü olma vizyonuyla hareket eden kurum, güvenli ve hızlı çözümleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Çevre dostu uygulamalarıyla da sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdüren PTT, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “185 yıldır milletimize kesintisiz hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Posta ve haberleşme hizmetinin ötesine geçerek dijital dönüşüm yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu köklü geçmişi geleceğe taşımak için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.