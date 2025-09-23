Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikili eğitim nedeniyle farklı saatlerde ders gören 1. sınıf öğrencileri için “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesini hayata geçiriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikili eğitim nedeniyle farklı saatlerde ders gören birinci sınıf öğrencilerine yönelik “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında minik öğrenciler, ücretsiz yüzme eğitimi alarak hem sporla tanışacak hem de yüzmeyi öğrenecek.

Eğitimler, Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 211 00 70 ve 373 03 67 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek. Online kayıt yaptırmak isteyenler ise Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden, www.denizli.bel.tr/basvurular bağlantısını kullanarak “Yüzme Bilmeyen Kalmasın 1. Sınıflar” sekmesinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.