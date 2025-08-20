Denizli Büyükşehir Belediyesi, çalışan anneler ve ekonomik durumu elverişli olmayan aileler için hayata geçirdiği “Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri” projesiyle çocuklara güvenli ve modern bir eğitim ortamı sunuyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun çalışan anneler ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler için hayata geçirdiği “Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri” projesi Karşıyaka, Aktepe, Kayıhan, Pelitlibağ, Karahasanlı ve Selçukbey mahallelerinde hizmet verecek. Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri, yenilenen binalarıyla miniklere güvenli, modern ve çağdaş bir eğitim ortamı sunacak. Çocukların sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek merkezlerde, aileler için en büyük sorunlardan biri olan kreş ihtiyacına da kalıcı çözüm getirilecek.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri’nin aileler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Denizli’de yaşayan tüm çocuklarımızın eşit şartlarda eğitim ve gelişim imkanına kavuşması en büyük önceliklerimizden biri. Çalışan annelerimizin ve ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerimizin yanındayız. Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri ile hem çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmelerini sağlayacağız hem de ailelerimizin yükünü hafifleteceğiz. Çocuklarımızın geleceği için attığımız bu adım, Denizli’nin yarınlarını daha güçlü kılacak.”

BAŞVURU BİLGİLERİ

Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri ön kayıt başvuruları https://www.denizli.bel.tr/basvurular adresinden yapılabiliyor. Merkezlere 36-72 ay arası çocuklar için kayıt alınacak.