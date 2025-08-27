Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçe merkezinde halk sağlığını tehdit eden ve sık sık su kesintilerine yol açan asbest boruları modern altyapı ile değiştiriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Tavas ilçe merkezine ekonomik ömrünü tamamlamış, patlaklar nedeniyle sık sık su kesintilerine yol açan ve halk sağılığını tehdit eden asbest boruların yerine daha sağlıklı ve dayanıklı modern borular tesis edecek. 13 bin 200 metre yeni içme suyu hattı ile bölgeye kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlanacak.

ASBESTLİ BORULAR TARİHE KARIŞIYOR

Mevsimsel yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle mevcut içme suyu kaynaklarının debisinin düşmesi sonucu susuzluk yaşanmasının ardından, DESKİ ekipleri çözüm için hızlıca harekete geçti. İlçede kesintisiz su temini sağlamak amacıyla, yeni açılan bir içme suyu sondajı devreye alındı ve mevcut sondajlar revize edildi. Elde edilen su, TÜRKAK akreditasyonuna sahip DENÇEV laboratuvarlarında analiz edilerek içme suyu standartlarına uygun bulundu.

ASBEST BORULAR YERİNİ MODERN HATLARA BIRAKACAK

48 milyon TL’lik dev bütçe ile hayata geçirilen proje kapsamında, 13 bin 200 metre uzunluğunda inşa edilecek içme suyu iletim hattı aracılığıyla Tavas merkezde yer alan Yarenler ve Çamiçi içme suyu depolara taşınacak. Böylece bölge halkına kesintisiz su temini sağlanacak. Ayrıca, proje kapsamında içme suyu iletim güzergahında vatandaş arazisinden geçen 5 kilometre uzunluğundaki sağlıksız asbest borular kullanım dışı bırakılarak, bölge halkına sağlıklı içme suyu ulaştırılacak. Kısa süre önce başlayan çalışmalar, Tavas’ın susuzluk problemine köklü bir çözüm getirerek, sağlıklı içme suyunu vatandaşlarla buluşturacak.