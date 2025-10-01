Denizli Büyükşehir Belediyesi, il dışında üniversite öğrenimi gören Denizlili öğrencilere tek seferliğe mahsus en fazla 8.000 TL tutarında destek verecek.DENİZLİ (İGFA) - 2025-2026 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek öğrenim yardımı müracaatları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiği ayni öğrenim yardımı uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Üniversite öğrenimini il dışında sürdüren Denizlili öğrenciler için başvurular 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM 2025

Üniversite birinci sınıftan itibaren tüm öğrencilerin yararlanabileceği program kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için öğrencilere tek seferlik en fazla 8.000 TL tutarında ayni destek sağlanacak. Başvuruları olumlu sonuçlanan öğrencilerle iletişime geçilecek. Ayni yardım kapsamında öğrencilerin, şehirlerarası ulaşım, barınma ve kırtasiye (eğitim) harcamalarına dair fatura ibraz etmeleri istenecek. Öğrenim yardımıyla ilgili genel şartlar ve detaylara https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden ulaşılabiliyor.