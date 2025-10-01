Eğitime yaptığı katkılarla ailelerin en büyük destekçisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte bir ilke daha imza attı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de lise öğrencilerine yönelik ulaşım desteği kartları düzenlenen törenle öğrencilere teslim edildi. Törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, “Sizler, her şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız” dedi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, “SİZLER, HER ŞEYİN EN GÜZELİNE VE EN İYİSİNE LAYIKSINIZ”

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde lise düzeyindeki okullarda örgün eğitim alan öğrencileri kapsayan uygulama kapsamında, öğrencilere ulaşım desteği kartları teslim edildi. Kart teslim töreni, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yanı sıra Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Ertuğrul Gökce, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Veysel Danacıoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“DAHA GÜZEL YARINLARA HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ”

Törende bir konuşma gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projeyi genç bir öğrencinin talebi üzerine hayata geçirdiklerini belirterek, “Bir gencimiz bana ‘Başkanım, bizler okula gidip gelmekte zorlanıyoruz, siz garibanın dostu olduğunuz kadar öğrenci dostu olduğunuzu da biliyoruz, elimizden tutar mısınız?’ dedi. İşte o an hiç düşünmeden bu projeyi başlattık. Bu şehrin kaynakları babamızın malı değil, bize emanet edilen değerlerdir. Bizim görevimiz bu kaynakları adil biçimde, kimseyi ayırmadan, şehrimizin insanlarıyla paylaşmaktır. Annelerimizin kaygı duymadığı, gençlerimizin umutla yarınlara baktığı bir Denizli hayal ediyoruz. Bu hayalin bugün bir adımını daha atıyoruz. Sizler bu ülkenin en değerlilerisiniz. Sizler, her şeyin en güzeline ve en iyisine layıksınız. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız” dedi. Konuşmanın ardından öğrencilere ulaşım desteği kartları teslim edildi.