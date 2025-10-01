Kocaeli İzmit Belediyesinin vizyon projelerinden Tekno Garaj’da çalışmalar tüm hızıyla sürerken, gençlere ve teknoloji meraklılarına yönelik bu merkez kentin yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin vizyon projelerinden Tekno Garaj, gençlere ve teknoloji meraklılarına yönelik bir Gençlik ve Teknoloji Üssü olarak hayata geçiriliyor. Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Yahyakaptan Mahallesi Muhtarı Nermin Şenses, proje alanında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında proje hakkında kapsamlı bilgilendirmeyi İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir yaptı.

“YENİ UFUKLAR AÇACAK BİR MERKEZ”

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, yapılan çalışmaya ilişkin şunları söyledi: Tekno Garaj, yalnızca bir mekân değil; İzmit’in gençlerine yeni ufuklar açacak bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olacak. Burada gençler hem üretecek hem de teknolojiyi deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca fikirlerini projeye dönüştürmeleri için gerekli altyapı ve destekleri de sağlayacağız”

“KENTİN GELECEĞİNE YATIRIM”

Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ise, “Bu proje, mahalle ölçeğinden başlayarak tüm kente dokunacak. Gençlerimizin teknolojiyle iç içe büyümesine ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sağlayacak. Aynı zamanda gençler için bir buluşma noktası olacak ‘Kafe Garaj’ ile sosyal bir alan da oluşturuluyor. İzmit Belediyesinin gençlere verdiği önemi gösteren Tekno Garaj, aslında kentin geleceğine yapılan büyük bir yatırım” dedi.

“MAHALLEMİZ İÇİN YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ”

Yahyakaptan Mahallesi Muhtarı Nermin Şenses, “Mahalle halkımız Tekno Garaj’ın açılışını sabırsızlıkla bekliyor. Burası gençler için yeni bir cazibe merkezi olacak. Eğitimden üretime, sosyal buluşmalardan teknoloji atölyelerine kadar pek çok alanda gençlerimizi destekleyecek bu merkez, mahallemizin değerine değer katacak” ifadelerini kullandı.