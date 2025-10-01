İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart iş birliğiyle Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, sanatseverlerden gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 21 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.İZMİR (İGFA) - 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart iş birliğinde Kültürpark Atlas Pavyonu’nda kapılarını açan dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, İzmirlilerden gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 21 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

30 Eylül’de sona ermesi planlanan sergiler, Atatürk’ün yaşamına ışık tutan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisiyle birlikte 21 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart ve Folkart Gallery iş birliğinde kapılarını açan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Atatürk Sergisi ile Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, bugüne kadar yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Her yaştan ziyaretçinin özellikle İEF döneminde, Atlas Pavyonu önünde kuyruklar oluşturduğu sergi büyük ilgi görmeye devam ediyor. “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk sergisi, annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektup ile Atatürk’ün kullandığı birçok özel eşyayı barındırıyor.

Proje direktörlüğü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi; 476 eser ve 250’nin üzerinde benzersiz fotoğraf ile 1907’den 1938’e kadar uzanan Atatürk’ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor. 29 Ağustos-21 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk’ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler. Kullandığı tansiyon aletinden kişisel eşyalarına ve imzasını taşıyan belgelere kadar sergilenen parçalar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

21 ARALIK’A KADAR UZATILDI

Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un veri bilimi ve yapay zekayı sanatsal bir dile dönüştürdüğü “Şifanın Algısı” ve dünyada ilk kez İzmir’de sergilenen “Makine Rüyaları: Ege” sergilerindeki eserler de ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Anadol’un, “Şifanın Algısı” çalışması, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir yapay zeka veri heykeli olarak dikkat çekerken “Makine Rüyaları: Ege” ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla duyusal bir bağ kurulmasına olanak tanıyor. 30 Eylül’de sona ermesi planlanan Refik Anadol sergileri, yoğun talep üzerine 21 Aralık’a kadar uzatıldı.

SANATSEVERLERE ÇAĞRI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle hayata geçirilen iki sergi de 21 Aralık 2025’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İzmir, bu süreçte hem tarihle hem de çağdaş sanatla iç içe benzersiz bir kültür yolculuğu yaşatmaya devam edecek.