Kentte beklenen kar yağışına karşı alarmda olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış ile birlikte karla mücadele çalışması başlattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışma başlattı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Çameli ilçesinin Merkez-Gökçeyaka Mahallesi arasındaki 8 kilometrelik yol, Cumalanı-Güzelyurt Mahallesi arasındaki 6 kilometrelik yol, Cumaalanı-Kınıkyeri Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yol ve Sofular-Arıkaya-Gürsü mahalleleri arasındaki 20 kilometrelik yolda karla mücadele etti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihtiyaç olan bölgelerde yoğun çaba sarf etti.