Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas ilçesinin önemli ulaşım akslarından biri olan Yaka Mahallesi Atatürk Caddesi ile Bağlar Yolu’nda kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Toplamda 1300 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip cadde, çift yönlü olarak modern standartlarda düzenlenirken bölgeye yeni nesil aydınlatma sistemleri kazandırıldı.DENİZLİ (İGFA) - Büyükşehir DESKİ tarafından bölgede ilk olarak altyapı yatırımları kapsamında mahalle sakinlerinin sağlığı için kritik öneme sahip 600 metrelik eski ve asbestli içme suyu hattı tamamen yenilenerek daha sağlıklı, temiz ve güvenli içme suyu sağlandı. Ayrıca yağmur suyu tahliyesini güçlendirmek amacıyla 800 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı döşendi. Kaldırımlar düzenlenip yol kenarları estetik dokunuşlarla güzelleştirildi. Böylece hem altyapı hem de üstyapı yenilenerek bölge halkının yaşam konforu güvence altına alındı. Tamamlanan projeyi yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, CHP Tavas İlçe Başkanı Hasan Keçeci ve beraberindekiler eşlik etti.

Başkan Çavuşoğlu: “Tavas’a yakışır bir cadde kazandırdık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçenin en işlek yollarından birini çağdaş standartlara kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, "Tavas’ta hayata geçirdiğimiz bu proje ile sadece bir yolu yenilemedik, aynı zamanda altyapısından aydınlatmasına, kaldırımlarından yağmur suyu hattına kadar her detayıyla modern bir ulaşım aksı oluşturduk. Hemşehrilerimizin sağlığı, güvenliği ve konforu bizim için her şeyden önemli. Bu çalışmanın Tavasımıza ve Yaka Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”