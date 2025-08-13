Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen “Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası” Sarısungur Göleti’nde büyük bir heyecana sahne oldu. Sporcuların coşkusuna ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “İyi ki geldiniz ve iyi ki sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı “Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası” sona erdi.

Yarışlara, aralarında Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu Türkiye genelinde 45 kulüpten 602 sporcu katıldı.

4 gün süren şampiyonada ilk gün 1000 metre ve 500 metre elemeleri, ikinci gün 200 metre elemeleri, yarı final, final, üçüncü gün 500 metre yarı final, final, dördüncü günü ise 1000 metre yarı final ve final heyecanı yaşandı.

Nefesleri kesen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, ESKİ Genel Müdürü ve Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özen, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al ile protokol üyeleri tarafından düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, Eskişehir’de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, su sporları özellikle de durgunsu kanosu alanında her zaman iddialıyız. Yarışlarda dereceye girmek önemli ancak asıl önemli olan katılmak ve burada bulunmak. İyi ki geldiniz ve iyi ki sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşıyoruz. Eskişehir’de sizlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu duygularla, etkinliğe katılan tüm sporcularımızı kutluyorum.” dedi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eskişehir muhteşem bir ev sahipliği yapıyor. Başkanımız Ayşe Ünlüce başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

4 gün boyunca Eskişehir’de çok keyif aldıkları bir şampiyona yaşadıklarını belirten sporcular, Sarısungur parkurunun ülkemizin en iyi parkurlarından olduğunu belirterek teşekkür ettiler.

ŞAMPİYONADA DERECEYE GİREN KULÜPLER:

ERKEKLER:

HALİÇ SU SPORLARI KULÜBÜ

ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ

KADINLAR:

ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ

GÜNDOĞDU SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ

ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ