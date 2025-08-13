Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki yaz spor okulları, düzenlenen sertifika töreni ile kapanışını yaptıMANİSA (İGFA) - Basketbol, cimnastik, hentbol, satranç, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında eğitim gören 4 bin 541 kursiyer, tamamladıkları kursların ardından düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, “Manisa bir spor kenti. Çok daha fazlasını hak ediyor. Biz bu potansiyelinin farkındayız” dedi.

Geleceğin sporcularını yetiştirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı bir genç nesil için spora yönelmelerine katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yaz spor okulları kapanışını düzenlediği sertifika töreni ile gerçekleştirdi. 2 dönem halinde 4 bin 541 genç sporcunun sertifika aldığı törende hem genç sporcuların emekleri taçlandı hem de aileler gurur dolu anlar yaşadı. Törene; Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetkilileri, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, konuşmasına merhum başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun, Ferdi Zeyrek’in spor vizyonuyla yükselttiği bayrağı daha da yukarı taşımak için azimle çalıştığını söyleyen Aydın, “Öncelikle burada muazzam bir spor vizyonu olan kendisi de sporcu olan, Ferdi Başkanımızı rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum” dedi.

Manisa’nın spor potansiyelinin farkında olduklarını belirten Aydın, “Son 2 yaz döneminde 10 binden fazla öğrenciye ayrıca portatif havuzlarla 6 binden fazla çocuğa yüzme öğreterek, sporla buluşturan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüze ve yine Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Manisa bir spor kenti. Manisa’nın potansiyeli var. Çok daha fazlasını hak ediyor. Biz bu potansiyelin farkındayız. Sporcularımızın sayıları her yıl artacak. 5 yılın sonunda 60 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturacağız. Profesyonel branşlarda da Türkiye’nin her yerinde, yurt dışında da başarılar elde edeceğiz. Vizyonumuz bu. Bunu hep birlikte başaracağız. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından yaz dönemi kurslarını bitiren öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Kursları bitirerek geleceğin sporcuları olma potansiyeli taşıyan genç sporcular aldıkları sertifikalar ile hem kendileri sevindi hem de aileleri gururlandı. Çocuklara sertifikaları törene katılan protokol üyeleri tarafından verilirken, sertifika töreni sonrasında çekilen hatıra fotoğrafı ile başarıları ölümsüzleştirildi.