KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, bugün TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2025 Konut Satış İstatistiklerini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz şu açıklamayı yaptı: "Türkiye genelinde konut satışları 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Türkiye genelinde 1.El konut satışı ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde 1.El konut satışının payı %30,8 oldu.

Son 5 yılın en iyi ilk 7 ayı

2025’in ilk 7 ayındaki Türkiye geneli satışlara bakıldığında toplamda 834 bin 751 adet ile 2020’deki covid dönemindeki kredi kampanyasından bu yana son 5 yıldaki en iyi satış rakamı olarak kayda geçti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sektörde başlayan hareketlenmenin 1 yılın geride kalmasıyla birlikte canlılığını koruduğunu görüyoruz. 2024’teki 1 milyon 478 binlik toplam satışın enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle birlikte bu yılsonunda 1,5 milyonun üzerine çıkacağı beklentimiz daha da kuvvetlendi.

1. El ve Kredili Satışlar Hareketlendi, Fakat Eski Seviyelerin Gerisinde

Genel konut satışlarının yanı sıra 1.El ve kredili konut satışlarında da hareketlenme sinyalleri gelmeye başladı. 2020’den bu yana 43 bin 984 adetlik 1.El konut satışının en iyi Temmuz ayı verisi olduğunu görüyoruz, ancak 2020 önceki dönem ile kıyaslandığında 1. El ve kredili konut satışlarının konut piyasasını dengeleyebilmesi için yeniden ideal seviyelere gelmesi gerekiyor.

Geçmiş yıllarla bir karşılaştırma yapıldığında 2016-2020 arasında 1. El satışların ilk 7 ay ortalaması %42 idi, oysa son 5 yılda bu oran %30 seviyesine düşmüş durumda. Aynı şekilde kredili satışlar da 2016-2020 arası ilk 7 aylarda ortalama %31 iken son 5 yılda bu oran ortalama olarak neredeyse yarıya yakın eriyerek %17’lere geriledi. Dolayısıyla Temmuz ayındaki bu hareketlenmenin olumlu olduğunu düşünmekle birlikte devamlılığını korumasıyla piyasalar için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

“Kredi Kısıtlarının Kaldırılması” ve “Uygun Arsa Geliştirilmesi” Piyasayı Rahatlatacaktır

Bu olumlu tablolunun devamlılığı açısından kredi koşullarının iyileştirilmesi ve uygun arsa geliştirilmesine yönelik atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyoruz. BDDK’nın kredi kısıtlarının kaldırılmasıyla ilk etapta kredili ve 1. El konut satışların daha iyi bir noktaya geleceği görüşündeyiz. Ardından bir süredir gündeme getirdiğimiz “Uygun Arsa Modeli” gibi arsa maliyetlerini düşürecek çalışmaların yeni konut üretimini artırmasıyla birlikte konut piyasası rahatlayacak ve %56’lara düşen ev sahiplik oranında da iyileşmeler olacaktır."