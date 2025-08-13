Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12,4 artarak 142 bin 858 adede ulaştı. Böylece satışların son dönemdeki yükseliş eğilimi devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Gayrimenkul Girişimcisi Hakan Bucak, “Yatırımcı güvenli limandan vazgeçmiyor” diyerek verileri değerlendirdi.

Yılın en yüksek aylık satışı

Temmuz, 2025’in en yüksek aylık satışının gerçekleştiği ay oldu. Ayrıca tüm zamanların en iyi ikinci temmuz ayı olarak kayda geçti. Ocak-Temmuz dönemi satışları, %24,2 artışla 834 bin 751 olarak gerçekleşirken, 2020’den sonraki en iyi ikinci 7 aylık performansı yaşandı. Bucak, “Talep böyle devam ederse 2025’in rekor yılı olması mümkün” ifadelerini kullandı.

Orta gelirli için kredi engel

Yatırım amaçlı alımların hareketli olduğunu, ancak orta gelir grubunun konuta erişimde zorlandığını belirten Bucak, şunları söyledi: “Orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için en büyük sorun krediye erişim ve yüksek faiz oranları. Temmuzda kredili satışların payı sadece %12,9 oldu; bu, yılın en düşük seviyesi.”

Üretimde temkin, arz sorunu kapıda

Bucak’a göre piyasadaki bir diğer kritik sorun ise konut üretimindeki yavaşlama: “Konut üreticileri, artan maliyetler ve öngörülemeyen piyasa şartları nedeniyle temkinli hareket ediyor. Satışlar canlı olmasına rağmen üretimin aynı hızda ilerlememesi, arz sorununu büyütebilir. Barınma krizinin derinleşmemesi için üretim mutlaka desteklenmeli.”