Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve kent düzeni konusunda yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Artık sokağa çöp ya da izmarit atanlar, çöpünü zamanında çıkarmayanlar ve kaldırımları işgal edenlere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve kent düzeni konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. Artık sokağa çöp veya izmarit atanlar, çöpünü zamanında çıkarmayanlar, kaldırımları işgal edenler ve çevreye zarar verenler cezadan kaçamayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bundan sonra görmezden gelinen kural ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası izleyecek.

Denizli’de sokaklara ve kaldırımlara düzen geliyor

Başkan Çavuşoğlu, başlatılan yeni sürecin şehrin huzuru ve mutluluğu için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, Denizli’de artık çevre kirliliğine ve kaldırımların işgaline göz yumulmayacağını belirterek, “Sevgili hemşehrilerim, bugün itibarıyla zabıta ekiplerimizle birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğumuz bu şehrin mutluluğu, huzuru ve sokaklarının yayalara ait olduğunun bir göstergesi olacak. Kaldırımlar artık yayaların olacak. Lütfen kaldırımlara eşyalarınızı, araçlarınızı bırakmayın, çevreye çöp atmayın. Sokaklarda izmarit veya çöp atanlara Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulanacak” dedi.

Denizli’de sokaklar yayalara, şehir kurallara emanet

Kentte yaşayan herkesin huzurundan sorumlu olduklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Biz bu şehrin temizliğinden, düzeninden ve 1 milyon 50 bin vatandaşımızın huzurundan sorumluyuz. Bundan sonra kim bu huzuru bozarsa, ona karşı tahammülümüz olmayacak. Bu şehirde herkesin eşit kurallara tabi olduğunu, hiçbir kişiye veya işletmeye iltimas geçilmeyeceğini herkes bilsin” diye konuştu.

Kent genelinde sıkı denetim dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bundan sonraki süreçte kent genelinde düzenli olarak saha denetimleri gerçekleştirecek. Denetimlerde özellikle iş yerleri, kaldırımlar, çöp çıkarma saatleri ve çevre kirliliğine neden olan davranışlar titizlikle takip edilecek. Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehir hepimizin. Gelin, Denizli’yi birlikte daha temiz, daha düzenli, daha yaşanabilir hale getirelim” diyerek hemşehrilerinden destek istedi.