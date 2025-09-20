Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, önceki gün Ankara Oran Açık Hava Konserinde hayranlarıyla buluştu. Sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle coşkuyu zirveye taşıyan ünlü sanatçı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Mini dantelli siyah elbisesiyle göz kamaştıran Demet Akalın, güçlü sahne performansı ve bitmeyen enerjisiyle geceye damgasını vurdu.

Alanı dolduran binlerce müziksever, Akalın’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek muhteşem bir atmosfer oluşturdu.