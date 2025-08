Türkiye’nin Açıköğretim Sisteminin kurucusu ve öncüsü Anadolu Üniversitesi, yaklaşık yarım asırlık deneyimiyle açık ve uzaktan öğrenimde yeni bir döneme adım atıyor. Üniversite, sistemini dijital dönüşüm ve yapısal reformlarla daha ileri taşıyor.ANKARA (İGFA) - Yaklaşık bir milyon aktif öğrenci ve dört milyon mezunuyla dünyanın en büyük Açıköğretim Sistemlerinden biri olan Anadolu Üniversitesi, eğitimde teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak öğrenme materyallerini güncelliyor, yeni programlar ve öğrenme ortamları oluşturuyor.

Bu kapsamda, “Değişime Açık Öğretim” lansman kampanyası reklam filmini tamamen yapay zekâ uygulamalarıyla üreten Anadolu Üniversitesi, eğitimde yenilikçi ve teknolojik vizyonu gözler önüne seriyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Açıköğretim Sistemi’nde önemli bir yapısal değişiklik yapılmıştı. İktisat ve İşletme Fakülteleri, Açıköğretim Fakültesi çatısı altında birleştirilerek akademik yapı sadeleştirildi. Bu değişiklikle yönetim süreçlerinin verimliliği artırılırken, öğrencilere daha bütüncül ve merkezi destek sunulması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, bu yapısal dönüşümle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Anadolu Üniversitesi artık Eskişehir’e sığmayacak kadar büyük, Türkiye’ye sığmayacak kadar güçlü bir yapıya sahip. Yüzlerce ülkeden binlerce öğrencimizin bulunduğu küresel bir kampüsüz ve bu sayı her geçen gün artıyor. Biz de bu sistemi her yıl AR-GE birimimizle geliştiriyor, her adımda kamuoyunu sizlerin aracılığıyla bilgilendirmeye özen gösteriyoruz.”

Değişimin gerekliliğine vurgu yapan Adıgüzel, büroların kapatılması ve dijitalleşme süreciyle ilgili olarak, “Eğitimin tümünü dijitalleştirirken kitap basımında ısrar etseydik, sadece yüzde 2’lik bir talep için 60 milyon kitabı israf etmiş olacaktık. Bu nedenle büyük bir dönüşüm başlattık. Büroların kapatılması kolay bir karar değildi. Ancak süreç içerisinde 700 milyon liralık maliyetin sürdürülemez olduğunu gördük. Dijital ortamda yapılan işlemler için bu kadar büyük bir masrafı sürdürmek doğru değildi.” dedi.

REKTÖR ADIGÜZEL: “DEĞİŞİME DİRENMEK YERİNE, YÖNETİYORUZ”

Rektör Adıgüzel değişime direnmek yerine değişimi yönetmenin önemine dikkat çekerek, “Kimseyi mağdur etmeden, tüm çalışanlarımızı bulundukları illerdeki kurumlara geçiş yapmalarını sağlıyoruz. Bu bizim en büyük hassasiyetimizdi. AÖF bürolarındaki işlerin merkezileştirilmesiyle birlikte kitap dağıtımı ve diğer süreçler artık dijital ortamda yürütülüyor. Eğer değişimi reddedip sistemi olduğu gibi bıraksaydık, çökmeye mahkûm olurduk. Artık sanayi devrimi değil, dijital devrim çağındayız.” dedi.

Yapay zekâ ve dijital teknolojilere dayalı eğitim modeline geçişi vurgulayan Adıgüzel, Bilişim Teknolojileri Yüksekokulu’nun kurulup öğrenci alımına başladığını, ayrıca Dijital iletişim, animasyon ve yapay zekâ alanlarında öncü üniversite olma hedefiyle hareket ettiklerini belirtti.

Bu arada bu yıl, Anadolu Üniversitesi’nin örgün öğretime kaydolan her öğrenci adına bir fidan dikileceği bilgisini de paylaşan Rektör Adıgüzel, “Yaklaşık 3.500 öğrenci alımıyla birlikte, Eskişehir’deki ormanlık alanlarda en az 3.500 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Eskişehir’e okumaya gelen her bir öğrencimizin burada bir ağacı olacak.” dedi.