Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Zeydan Karalar’ın başlattığı dev projelerden olan ve yapımı devam eden Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı inşaatında inceleme yaptı, denetleme gerçekleştirdi.ADANA (İGFA) - Adana halkına söz verilen hizmetleri, projeleri tamamlamak için büyük gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Güngör Geçer, Öğretmenler Bulvarı Otoban Bağlantısı Köprülü Kavşağı yapımının sürdüğünü ve inşaatı incelemek üzere alanda olduklarını söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Güngör Geçer şu bilgileri verdi: “Günde ortalama 6-7 bin aracın geçeceği üst geçit, olabilecek en kısa sürede hizmete girecek. 10-15 günlük gecikme yaşandı ve bu da altyapı çalışmalarıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen proje birlikteliklerinden kaynaklandı. Ağustos ayı ortasında çalışmanın bitmesi için gerekli talimatı verdim.”

Üst geçidin kent ulaşımı açısından önemli bir noktada bulunduğunu hatırlatan Güngör Geçer, “Bir tarafta otoban girişi, bir yanda Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’na bağlantısı nedeniyle, üst geçidimiz önemli bir lokasyonda. Adana’mızda ulaşımın rahatlaması için gerekli çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Bu kapsamda D-400 üzerinde yapılacak çalışmalara hızla başlayacağız.”

Başkan Vekili Güngör Geçer, inşaat alanında denetleme ve incelemelerde bulundu.