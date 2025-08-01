Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığı’nın AŞILA Mobil Uygulaması’nın sağlık çalışanlarının kişisel cihazlarına yüklenmesi zorunluluğuna tepki gösterdi. Uygulamanın özel alana müdahale niteliğinde olduğunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) aykırı riskler taşıdığını belirten Çeker, Bakanlık’tan iş amaçlı mobil cihaz veya tablet sağlanmasını talep etti. Aksi takdirde hukuki süreç başlatılacağı uyarısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığı’nın 25 Haziran 2025 tarihli ve 280001927 sayılı kararıyla hayata geçirilen AŞILA Mobil Uygulaması’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uygulamanın, sağlık çalışanlarının kişisel mobil cihazlarına indirilerek aşı kayıt işlemlerinin yapılmasını zorunlu kıldığını belirten Başkan Çeker, bunun çalışanların özel alanına müdahale olduğunu vurguladı. Türk Sağlık Sen Genel Merkezi’nin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, uygulamanın hukuki ve pratik sorunlar doğurduğu ifade edildi.

“ANAYASA’YA AYKIRI, KVKK’YI İHLAL EDİYOR”

Başkan Çeker, Bakanlık’ın çalışanların özel mülkiyetindeki cihazlara kamu hizmeti için uygulama yüklenmesini dayatmasının, Anayasa’ya göre yalnızca yasa ile düzenlenebilecek bir müdahale olduğunu ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, AŞILA uygulamasının kişisel cihazlarda kullanılmasının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında ciddi riskler ve ihlaller yaratabileceği uyarısında bulundu. Çeker, “Bu uygulama, hem hukuken sakıncalı hem de sahada sorunlara yol açacak” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: BAKANLIK CİHAZ SAĞLASIN

Türk Sağlık Sen, sağlık çalışanlarının kişisel cihazlarını kullanmaya zorlanması yerine, Bakanlık tarafından aşı uygulayıcı personeline özel olarak temin edilecek mobil cihazlar veya tabletler dağıtılmasını önerdi. Şube Başkanı ömer Çeker, “Çalışanların özel cihazlarına kamu hizmeti yüklenmesi kabul edilemez. Bakanlık, iş amaçlı cihazlar sağlamalı” diyerek, mevcut düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Çeker, “Kişisel verilerin korunması ve özel alana müdahale gibi temel hakları ihlal eden bu uygulamadan vazgeçilmezse, hukuki süreç başlatacağız. Çalışanların bu tür zorlamalara maruz bırakılması kabul edilemez” diyerek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Türk Sağlık Sen Genel Merkezi, AŞILA uygulamasının kişisel cihazlara yüklenme zorunluluğunu kaldırılması için Bakanlık’a başvurdu.