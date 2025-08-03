Mudanya Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Üniversitesi, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için bugünkü Resmi Gazete'de ilan yayımladı.

Başvurular, 3 Ağustos 2025’ten itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta ile yapılacak. Başvurular YÖK kriterlerine göre değerlendirilecek. Eksik belge veya geç başvurular kabul edilmeyecek. Belgeler iade edilmeyecek

BAŞVURU BELGELERİ

Öğretim Üyesi: Islak imzalı başvuru dilekçesi, KVKK metni, YÖK formatında özgeçmiş, yayın listesi, Vesikalık fotoğraf, ikametgâh, nüfus, adli sicil belgeleri

Noter onaylı diploma, YÖK denklik belgesi, Yabancı dil belgesi, USB kopya (profesör: 6, doçent/doktor: 4 adet)

Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi: Islak imzalı dilekçe, KVKK metni, özgeçmiş, ALES (70 puan), yabancı dil belgesi, Diploma, not dökümleri, YÖK denklik, İkametgâh, nüfus, adli sicil, askerlik, lisansüstü öğrenci belgesi

KADROLAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Çocuk Gelişimi: Öğretim Görevlisi (1, lisans+yüksek lisans)

Ebelik: Dr. Öğr. Üyesi (1, doktora)

Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji (İngilizce): Dr. Öğr. Üyesi (1, doktora, YDS 85)

Yönetim Bilişim Sistemleri: Dr. Öğr. Üyesi (1, Bilgisayar Müh. yüksek lisans, Ekonometri doktora)

Otomotiv Teknolojisi: Dr. Öğr. Üyesi (1, doktora)

Dış Ticaret: Dr. Öğr. Üyesi (2, Maliye/İşletme doktora)

Tıbbi Görüntüleme: Dr. Öğr. Üyesi (1, Fizik doktora)

Tele Sağlık Teknikerliği: Öğretim Görevlisi (1, Fizyoterapi yüksek lisans)

Bilgisayar Programcılığı: Öğretim Görevlisi (1, Bilgisayar/Yazılım Müh. yüksek lisans)

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