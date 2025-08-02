Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi, Uncalı Cadddesi üzerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecekANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi’nde bulunan Uncalı Caddesi üzerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bölgenin jeolojik yapısından kaynaklı olarak yol, kaldırım ve zeminde meydana gelen deformasyonlar nedeniyle, yayaların ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla yol ve kaldırımda güçlendirme çalışmaları yapılacak.

4 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan çalışmalarla birlikte, cadde geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Yol boyunca devam eden çalışmalar kapsamında vatandaşların alternatif güzergâhların kullanılması önerildi. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.