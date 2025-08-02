İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa bilincini her yaş grubuna yayma hedefiyle anaokulu öğrencilerini “Tohumdan Sofraya” etkinliğinde konuk etti. Minikler, domatesin tohumdan sofralara gelene kadar geçen sürecini uygulamalı gözlemledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa, ekosistem ve toprak bilincini her yaş gurubuna yayabilmek için minikleri “Tohumdan Sofraya” etkinliğinde toprakla buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Parkta Etkinlik Var!” projesi kapsamında, anaokulu öğrencileri İnciraltı Terapi Bahçesi’nde konuk edildi.

Doğayla doğrudan temas Minikler, domates üzerinden tohumun yapısını tanıma imkanı buldu. Tohum ayıklama, tohum ekimi ve fide dikimi gibi uygulamalı deneyimler yaşadı. Yerli tohumun sürdürülebilir tarım ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı önem katılımcılara anlatılarak küçük yaşta farkındalık oluşturuldu. Duyusal etkileşim ve doğayla doğrudan temas edilen programda, anaokulu öğrencilerinin, tohumdan sofraya uzanan süreci gözlemlemenin yanı sıra sürece aktif katılım göstermeleri sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Parkta Etkinlik Var!” projesi kapsamında “Tohumdan Sofraya” etkinliklerini çeşitli yaş gruplarına düzenlemeye devam edecek.