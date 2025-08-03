Maarif Platformu, 16 maddelik basın açıklamasıyla LGS sınavı üzerinden Milli Eğitim Bakanı’na yönelik haksız ve maksatlı eleştirilere yanıt verdi. Tek merkezli sınav sisteminin eğitimi test odaklı bir yapıya hapsettiğini belirten platform, esnek ve süreç odaklı değerlendirme modelleri önerdi.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - Maarif Platformu, yayımladığı 16 maddelik basın açıklamasında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı üzerinden Milli Eğitim Bakanı’na yöneltilen haksız eleştirilere tepki gösterdi. Açıklamada, tek merkezden ve tek formatla uygulanan sınav sisteminin eğitimde esnekliği ve yenilikçiliği kısıtladığı vurgulandı.

LGS ve YKS gibi sınavların alternatifsizliği, süreç odaklı ölçme araçlarının eksikliği ve öğrencilerin yalnızca test skorlarıyla değerlendirilmesi, eğitimin çok yönlü gelişimini engelleyen temel sorunlar olarak öne çıktı.

“EĞİTİM SINAVLARA İNDİRGENİYOR”

Bildiride, bazı çevrelerin sınavlar üzerinden eğitim sistemine sistematik şekilde yüklenmesinin samimiyeti sorgulandı.

Platform, bu çevrelerin çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesi halinde şu soruları gündeme taşıması gerektiğini belirtti:

Eğitim neden sadece sınavlara indirgeniyor?

Türkiye nasıl bir “sınavlar ülkesi” oldu?

Müfredat ve öğretmen emeği neden test odaklı sisteme kurban ediliyor?

Okullar, asli görevlerini unutarak neden sınava hazırlık merkezlerine dönüştü?

REFORM ÖNERİLERİ

Maarif Platformu, haksız eleştirilere karşı çıkarken, eğitim sisteminde reform ihtiyacına dikkat çekti. Esnek değerlendirme modelleri, süreç odaklı ölçme araçları ve sınav dışı başarı kriterlerinin geliştirilmesi gibi somut öneriler sunan platform, eğitimin daha kapsayıcı ve yenilikçi bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.