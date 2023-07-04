Bu yıl 27. si düzenlenecek olan Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

Çeyrek asrı geride bırakan şölenler dolu dolu bir programla 27.  kez Bayburtlularla buluşuyor.   17 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak şölenler, 23 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin hazırlandığı 27. yıl programı ise şöyle:

BAYBURT DEDE KORKUT 27. ULUSLAR ARASI KÜLTÜR-SANAT ŞÖLENİ

                                          17-23 TEMMUZ 2023

 

17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

Saat 11.00       Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret, Yemek İkramı ve Eğlence Programı

Saat:15.00       Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması-Mehteran Takımı ve Halk Oyunları   

                        Eşliğinde İpek Yolu Kortejinin Hareketi

Saat 16.00        Açılış Töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı )

-          Atatürk Anıtına Çelenk Konulması

-          Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

-          Açılış Konuşmaları

-           İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması

-           Halk oyunları gösterilerin sunulması

Saat: 20.00      -     Konser

      *Sanatçı

 

 

 

 

 

18 TEMMUZ 2023 SALI

Saat 10.00       Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisinde Sergiler

Saat: 11.00  “Türk Yüzyılı ve Dede Korkut” Konulu Sempozyum

(Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu)

- Katılımcılar –

- Prof.Dr. Ahmet Özgür Güvenç       (Atatürk Üniversitesi)

- Prof.Dr. Alpaslan Demir                 (Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi)

- Prof.Dr. Gülhan Atnur                    (Atatürk Üniversitesi)

- Prof.Dr. Rafet Metin                       (Bayburt Üniversitesi)

- Prof.Dr. Üçler Bulduk                     (Ankara Üniversitesi)

 - Prof.Dr. Yunus Özger                    (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Saat: 20.00      Şair Zihni Şiir Gecesi (Dede Korkut İkliminden Şiirler)

(Bayburt Kalesi Ana Girişi)

 Not: Hava koşullarının elverişsiz olması durumunda Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

 - Katılımcılar –

* Ahmet AKER          * Ahmet COŞKUN  * Ali PARLAK                                                          

*   Celalettin KURT    * Hayrettin YAZICI  * Kadir Güven               

* İmdat AVŞAR        * Osman Nebioğlu        * Talat ÜLKER                             

* Yahya AKENGİN    * Yağmur TUNALI

 

 

 

 

 

 

 

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA

Saat  10.00      Bayburt Belediyesi Bayburt Evi Müze Açılışı ve Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi Gezisi (Tuzcuzade Mah.)

(Prof.Dr.Gültekin Akengin ve Prof.Dr.Neşe Yaşar Çeğindir’in Katkılarıyla)

Saat  10.30     Bayburt Valiliği  Dede Korkut Şehir Müzesine Ziyaret

Saat  11.00      Halk Oyunları Ekiplerinin İlçe, belde ve mahallerde gösterileri

Saat  15.00      Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret

Saat  20.00      Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

                        -Halk oyunları gösterisi

 - Zara Konseri

 

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE

Saat 10.30       Baksı Müzesine Ziyaret

Saat 16.00       Beyböyrek Cirit Müsabakaları Finali

Saat 20.00       Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

-Halk oyunları gösterisi

- İkilem Konseri

21 TEMMUZ 2023 CUMA

 Saat 10.30      -Kenan Yavuz Etnografya Müzesine Ziyaret (Beşpınar Köyü)

 Saat 11.30      -Aile Yaşam Merkezi Sergi-Tanıtım Günleri ve Yöresel Tatlar

 Saat  20.00     - Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

                         -Halk oyunları gösterisi

  - Irmak Arıcı Konseri

 

 

 

 

22 TEMMUZ 2023  CUMARTESİ

Saat 14.00       Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)

Milli eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Bayburt’ta Milli eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Bayburt’ta

                        * Halk oyunları gösterileri

                        *Aşıklar Şöleni                     

Saat 20.00       Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

                       - Halk oyunları gösterisi

                       - Fatma Turgut Konseri

 23 TEMMUZ 2023 PAZAR

    Saat 11:00    Yayla Günü (Aydıntepe Yaylası)

                        - Halk Oyunları Gösterileri

                        - Konserler