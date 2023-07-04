Bu yıl 27. si düzenlenecek olan Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

Çeyrek asrı geride bırakan şölenler dolu dolu bir programla 27. kez Bayburtlularla buluşuyor. 17 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak şölenler, 23 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin hazırlandığı 27. yıl programı ise şöyle:

BAYBURT DEDE KORKUT 27. ULUSLAR ARASI KÜLTÜR-SANAT ŞÖLENİ

17-23 TEMMUZ 2023

17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret, Yemek İkramı ve Eğlence Programı

Saat:15.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması-Mehteran Takımı ve Halk Oyunları

Eşliğinde İpek Yolu Kortejinin Hareketi

Saat 16.00 Açılış Töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı )

- Atatürk Anıtına Çelenk Konulması

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

- Açılış Konuşmaları

- İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması

- Halk oyunları gösterilerin sunulması

Saat: 20.00 - Konser

*Sanatçı

18 TEMMUZ 2023 SALI

Saat 10.00 Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisinde Sergiler

Saat: 11.00 “Türk Yüzyılı ve Dede Korkut” Konulu Sempozyum

(Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu)

- Katılımcılar –

- Prof.Dr. Ahmet Özgür Güvenç (Atatürk Üniversitesi)

- Prof.Dr. Alpaslan Demir (Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi)

- Prof.Dr. Gülhan Atnur (Atatürk Üniversitesi)

- Prof.Dr. Rafet Metin (Bayburt Üniversitesi)

- Prof.Dr. Üçler Bulduk (Ankara Üniversitesi)

- Prof.Dr. Yunus Özger (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Saat: 20.00 Şair Zihni Şiir Gecesi (Dede Korkut İkliminden Şiirler)

(Bayburt Kalesi Ana Girişi)

Not: Hava koşullarının elverişsiz olması durumunda Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

- Katılımcılar –

* Ahmet AKER * Ahmet COŞKUN * Ali PARLAK

* Celalettin KURT * Hayrettin YAZICI * Kadir Güven

* İmdat AVŞAR * Osman Nebioğlu * Talat ÜLKER

* Yahya AKENGİN * Yağmur TUNALI

19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA

Saat 10.00 Bayburt Belediyesi Bayburt Evi Müze Açılışı ve Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi Gezisi (Tuzcuzade Mah.)

(Prof.Dr.Gültekin Akengin ve Prof.Dr.Neşe Yaşar Çeğindir’in Katkılarıyla)

Saat 10.30 Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesine Ziyaret

Saat 11.00 Halk Oyunları Ekiplerinin İlçe, belde ve mahallerde gösterileri

Saat 15.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

-Halk oyunları gösterisi

- Zara Konseri

20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE

Saat 10.30 Baksı Müzesine Ziyaret

Saat 16.00 Beyböyrek Cirit Müsabakaları Finali

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

-Halk oyunları gösterisi

- İkilem Konseri

21 TEMMUZ 2023 CUMA

Saat 10.30 -Kenan Yavuz Etnografya Müzesine Ziyaret (Beşpınar Köyü)

Saat 11.30 -Aile Yaşam Merkezi Sergi-Tanıtım Günleri ve Yöresel Tatlar

Saat 20.00 - Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

-Halk oyunları gösterisi

- Irmak Arıcı Konseri

22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ

Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)

* Halk oyunları gösterileri

*Aşıklar Şöleni

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

- Halk oyunları gösterisi

- Fatma Turgut Konseri

23 TEMMUZ 2023 PAZAR

Saat 11:00 Yayla Günü (Aydıntepe Yaylası)

- Halk Oyunları Gösterileri

- Konserler