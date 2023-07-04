Bu yıl 27. si düzenlenecek olan Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.
Çeyrek asrı geride bırakan şölenler dolu dolu bir programla 27. kez Bayburtlularla buluşuyor. 17 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak şölenler, 23 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.
Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin hazırlandığı 27. yıl programı ise şöyle:
BAYBURT DEDE KORKUT 27. ULUSLAR ARASI KÜLTÜR-SANAT ŞÖLENİ
17-23 TEMMUZ 2023
17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ
Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret, Yemek İkramı ve Eğlence Programı
Saat:15.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması-Mehteran Takımı ve Halk Oyunları
Eşliğinde İpek Yolu Kortejinin Hareketi
Saat 16.00 Açılış Töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı )
- Atatürk Anıtına Çelenk Konulması
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
- Açılış Konuşmaları
- İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması
- Halk oyunları gösterilerin sunulması
Saat: 20.00 - Konser
*Sanatçı
18 TEMMUZ 2023 SALI
Saat 10.00 Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisinde Sergiler
Saat: 11.00 “Türk Yüzyılı ve Dede Korkut” Konulu Sempozyum
(Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu)
- Katılımcılar –
- Prof.Dr. Ahmet Özgür Güvenç (Atatürk Üniversitesi)
- Prof.Dr. Alpaslan Demir (Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi)
- Prof.Dr. Gülhan Atnur (Atatürk Üniversitesi)
- Prof.Dr. Rafet Metin (Bayburt Üniversitesi)
- Prof.Dr. Üçler Bulduk (Ankara Üniversitesi)
- Prof.Dr. Yunus Özger (Yozgat Bozok Üniversitesi)
Saat: 20.00 Şair Zihni Şiir Gecesi (Dede Korkut İkliminden Şiirler)
(Bayburt Kalesi Ana Girişi)
Not: Hava koşullarının elverişsiz olması durumunda Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
- Katılımcılar –
* Ahmet AKER * Ahmet COŞKUN * Ali PARLAK
* Celalettin KURT * Hayrettin YAZICI * Kadir Güven
* İmdat AVŞAR * Osman Nebioğlu * Talat ÜLKER
* Yahya AKENGİN * Yağmur TUNALI
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA
Saat 10.00 Bayburt Belediyesi Bayburt Evi Müze Açılışı ve Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi Gezisi (Tuzcuzade Mah.)
(Prof.Dr.Gültekin Akengin ve Prof.Dr.Neşe Yaşar Çeğindir’in Katkılarıyla)
Saat 10.30 Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesine Ziyaret
Saat 11.00 Halk Oyunları Ekiplerinin İlçe, belde ve mahallerde gösterileri
Saat 15.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret
Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)
-Halk oyunları gösterisi
- Zara Konseri
20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE
Saat 10.30 Baksı Müzesine Ziyaret
Saat 16.00 Beyböyrek Cirit Müsabakaları Finali
Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)
-Halk oyunları gösterisi
- İkilem Konseri
21 TEMMUZ 2023 CUMA
Saat 10.30 -Kenan Yavuz Etnografya Müzesine Ziyaret (Beşpınar Köyü)
Saat 11.30 -Aile Yaşam Merkezi Sergi-Tanıtım Günleri ve Yöresel Tatlar
Saat 20.00 - Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)
-Halk oyunları gösterisi
- Irmak Arıcı Konseri
22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ
Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)
* Halk oyunları gösterileri
*Aşıklar Şöleni
Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)
- Halk oyunları gösterisi
- Fatma Turgut Konseri
23 TEMMUZ 2023 PAZAR
Saat 11:00 Yayla Günü (Aydıntepe Yaylası)
- Halk Oyunları Gösterileri
- Konserler