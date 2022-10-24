Bayburt Kültür ve yardım Derneği Taksimde düzenleyeceği Dede Korkut sempozyumu öncesi Derneklerle bir araya gelerek sempozyum ile alakalı bilgilendirme yaptı.

Toplantı Anadolu yakasında Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinde düzenlendi.Toplantı başlangıcında Ev sahibi olarak Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül selamlama konuşması yaptı.

Toplantıya katılan Dernek Başkanlarına Sempozyumla alakalı bilgi veren Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş;

Taksimde düzenleyeceğimiz Dede Korkut Sempozyumu için tüm Derneklerimizi Sempozyumun yapılacağı Taksim Atatürk Kültür Merkezine 9 Kasımda bekliyorum dedi.

Sempozyum öncesi “Özüm sözüm Dede Korkut” adıyla Bayburt’ta tüm lise dengi okullarda ve İstanbul’daki Tüm okullarda Dede Korkut konulu Resim,Şiir,ve hikaye yarışması düzenledik dedi.

Yarışma Milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla düzenlendi ve yarışma sona erdi.Yarışmanın birincileri 25 Ekimde belli olacak.Yarışmanın birinci,ikinci ve üçüncülerine(9 kişi Bayburt’tan,18 Kişi İstanbuldan) olmak üzere ödülleri 9 Kasımda Sempozyumun düzenleneceği Taksim Atatürk Kültür Merkezinde takdim edilecek.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasına Sempuzyumun içeri hakkında detaylı bilgi verdi ve Dernek Başkanlarının sorularını dinledi.

Programa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yöneticileri,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Adem Doğan,Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Ataşehir Şube Başkanı Ali Uğurlu,Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram , Bayburt Dostlar Meclisi Başkanı İsmail Gürbüzer ,Hacıoğlu Köyü Dernek Başkanı Emrah Tekel,Ozansu Dernek Başkanı Erdinç Akagündüz,Çiçekli Dernek Başkanı Bünyamin Dakoğlu,Balca Dernek Başkanı Rahim Daştan,Pamuktaş Dernek Başkanı Sadettin Çelebi,Akbulut Dernek Başk.yard.Yavuz Özkal,Kopuz Dernek Başkanı Selami Tepecik,Gökler Köyü Dernek Başkanı Aziz Coşkun,Beşpınar Dernek Başkanı Tahsin Yıldırım,Sığırcı Dernek Başkanı Elyasa Dursun,Sarımeşe Dernek Başkanı Tünay Özen,Aşağı Kırzı Dernek Başkanı Şeref Yeşil,Karşıgeçit Dernek Başkanı Osman Bayraktar,Uğrak Dernek Başkanı Şeref Efe,Kavakyanı Dernek Başkanı Yılmaz Güler,Çayıryolu Dernek Başkanı Fikret Bayındır,Çorak Dernek Başkanı Barış Yavuz,Çiğdemtepe Dernek Başkanı Musa Eraslan,Yazyurdu Dernek Başkanı Zarif Demirhan katıldı.

Kahvaltı programı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.