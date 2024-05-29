Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 1. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Adem Öcal danışmanlığında Kültür Merkezinde açtıkları “Dede Korkut Hikayeleri” temalı yıl sonu sergisinde, birçok hikayedeki mitolojik kahramanları ve bu kahramanlar arasındaki ilişkileri, asıllarına sadık kalarak resmettiler.



Rektör Yardımcısı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Kadakal’ın katılımlarıyla açılan sergi için dönem içerisinde Dede Korkut hikayelerini okuyarak resim kompozisyonlarını belirleyen öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Adem Öcal danışmanlığında eserlerine son hallerini vererek sergiye hazır hale getirdiler. Her öğrencinin eseriyle yer aldığı sergide bazı eserler karakterlere odaklanırken, bazıları ise olay öykülerine ve aforizmaların canlandırılmasına odaklandı. Tuval kompozisyonlarının karakalem çalışmaları ve kütük boyama performansları da sergilendi. Sergide, Resim bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tümer Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürbüz ve Arş. Gör. İlknur Emir de açılışa eşlik ettiler. Serginin konsept tasarımı hakkında bir açıklamada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Adem Öcal, “Dede Korkut’un yaşadığına ve eserlerinde değindiğine inanılan Bayburt’un en önemli kültürel zenginlikleri ve değer mirasları arasında gösterebileceğimiz bu hikayeleri, çağdaş ve yeni yorumlarla zamanın ruhuna hitap eder hale getirmeyi ilke ediniyoruz. Dede Korkut’un insanlığa verdiği mesajın sanat yönüne baktığımızda, çağlar ötesi bir anlamla karşılaşıyor ve her bir insanın zihin dünyasında farklı çağrışımlarla kendine özgü derinlikler yaratan bir üsluba rastlıyoruz. Bu üslup ve anlam, genç sanatçılarımızın zihin dünyalarında yeniden yorumlandığında, Dede Korkut’un hedeflediği nesiller arası bağ ve aktarım ilişkisi de kurulmuş oluyor.

Bugün, Dede Korkut’un sanat geleneğini kendilerine has üsluplarıyla yorumlayan gençlerin, anlatıyı evrenselleştirme ve çağdaşlaştırma emeklerine tanıklık ediyoruz. Teşekkür ithafımı, öğrencilerimizi, onların yetişmesine emek veren akademisyenlerimizi ve üniversitemizde sanatın gelişimini her daim teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i anarak gerçekleştirmek istiyorum. Sergimiz, Dede Korkut’un esiniyle çağlar boyu sürecek olan anlamın sanat yolculuğudur. Emeği geçen herkese minnettarız.” dedi.