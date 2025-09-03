Bursa Uludağ Üniversitesi, Arena Eğitim Kurumları ve JTEE iş birliğiyle düzenlenen ISNITE 2025 sempozyumu, öğretmen eğitimine yenilikçi yaklaşımları tartışmak üzere Bursa’da başladı. Törende konuşan yetkililer, öğretmenlerin donanımının geleceğin nesillerini şekillendireceğini vurguladı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arena Eğitim Kurumları ve Journal of Teacher Education and Educators (JTEE) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu (ISNITE 2025), Bursa’da açılış töreniyle başladı.

Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, törende yaptığı konuşmada, “Arena Okulları olarak 6. yılımızda 7. mezunlarımızı vereceğiz. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ dedik. Okullarımızla iş birliği yaparak yenilikçi modellere ve yaklaşımlara açık olduk. Öğretmenlerimize ve okullarımıza sahip çıkalım, güçlü olursak kimse bir şey yapamaz” dedi.

“ÖĞRETMENLER EĞİTİMİN KALBİ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eğitimin önemine dikkat çekerek, “20 yıllık belediye başkanlığımda eğitimi hep ön planda tuttum. ISNITE’nin Bursa’da düzenlenmesi, öğretmenlerin yeni yöntemler öğrenmesi ve çocuklarımızın birikimle yetişmesi açısından çok değerli. Teknoloji ve toplumdaki hızlı değişim, öğretmenlerimizin yenilikçi yaklaşımlar benimsemesini gerektiriyor. Çocuklarımızın müzik, spor ve sanatla uğraşmasını arzu ediyorum. Öğretmenlerimizin vizyonu, geleceğin nesillerini belirleyecek” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise konuşmasında öğretmenlik mesleğinin artan sorumluluklarına vurgu yaptı. “Dünyada herkesin işi teknolojiyle kolaylaşırken, öğretmenlik aynı şekilde kolaylaşmıyor" diyen Müdür Alireisoğlu, "Öğretmenlerin sorunları küresel ölçekte ortak. Bursa, eğitimde örnek üreten bir il. Öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmesi, velilerle koordinasyonlu çalışması gerekiyor. Yeni Maarif Modeli, sınav stresini azaltarak öğrencileri güçlendirmeyi hedefliyor. Geçen yıl başlayan model, bu yıl 2. sınıflarda, önümüzdeki yıl 3. sınıflarda uygulanacak. Gelecek gençlerde, biz onlara güveniyoruz” dedi.

5 Eylül'e kadar devam edecek sempozyum, öğretmen eğitimine yönelik yenilikçi yaklaşımları tartışmak ve küresel eğitim trendlerini ele almak için eğitimcileri bir araya getirecek.